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Боули — о Палмере: надеюсь, имя Коула станет нарицательным в Америке

Боули — о Палмере: надеюсь, имя Коула станет нарицательным в Америке
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Американский бизнесмен Тодд Боули, являющийся совладельцем «Челси», высказался о хавбеке «синих» Коуле Палмере.

«Надеюсь, имя Коула Палмера скоро станет нарицательным в Америке. Он стал для нас феноменом, и поэтому мы серьёзно думаем о том, как продолжать расширять бренд «Челси» в Соединённых Штатах. В конечном счёте это один из наших приоритетов», — приводит слова Боули известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 55 млн.

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