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Защитник «Пари НН» Стаматов: мы бьёмся за то, чтобы остаться в РПЛ

Защитник «Пари НН» Стаматов: мы бьёмся за то, чтобы остаться в РПЛ
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Болгарский защитник «Пари Нижний Новгород» Маттео Стаматов высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Нижегородцы занимают 11-е место. Команда набрала 29 очков за 27 матчей.

«Мы хотим побеждать и остаться в РПЛ. Не могу сказать, почему не было результатов. Мы бьёмся за то, чтобы остаться в РПЛ. Надеюсь, что так и будет», — сказал Стаматов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче с московским «Спартаком» (0:0) в 27-м туре чемпионата России «Пари Нижний Новгород» прервал неудачную серию из шести поражений. Ранее нижегородцы проиграли «Балтике» (0:2), «Краснодару» (3:4), «Оренбургу» (1:3), «Динамо» (1:4), «Локомотиву» (2:3) и «Ахмату» (1:5).

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