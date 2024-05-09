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УЕФА объявил имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
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Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имена претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

За награду поборются защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс и нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Напомним, «Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов нынешнего сезона, который пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Шмели» в полуфинале прошли французский «Пари Сен-Жермен», в то время как «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию». Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который покинул розыгрыш турнира на стадии 1/4 финала. «Горожане» уступили «сливочным».

Отметим, что «Реал» — абсолютный рекордсмен по победам в Лиге чемпионов. Испанцы выигрывали этот трофей 14 раз.

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