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Тарханов заявил, что в России нужно отменить VAR

Тарханов заявил, что в России нужно отменить VAR
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что в чемпионате Швеции отменили VAR. По его мнению, Российскому футбольному союзу также стоит отменить видеосистему помощи арбитрам во внутренних турнирах. Тарханов считает, что ошибки судей также являются неотъемлемой частью футбола.

«Я тоже считаю, что нам надо отменить VAR. Судьи могут ошибиться в каких-то моментах, отсюда и весь интерес к футболу. VAR много времени занимает, когда арбитры смотрят повторы. Неживой футбол какой-то получается. Ранее стало известно, что Шведская федерация футбола пришла к мнению о том, что VAR в этом чемпионате не нужен. Швеция стала первой европейской страной, где отменена практика видеопросмотров», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

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