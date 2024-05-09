Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар: я должен поблагодарить «Севилью» за моё увольнение

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о выступлении в 1/2 финала Лиги конференций. «Олимпиакос» встречается с английской «Астон Виллой». В первом матче на выезде греческий клуб одержал победу со счётом 4:2. Вторая игра состоится сегодня, 9 мая. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Я работаю тренером 30 лет. Я знаю, как справляться с разными ситуациями. Я должен поблагодарить «Севилью» за моё увольнение, иначе меня бы здесь не было. Нас бы здесь не было, если бы наши игроки этого не заслужили», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

«Севилья» отправила в отставку Хосе Луиса Мендилибара в октябре 2023 года. С испанской командой специалист выигрывал Лигу Европы в сезоне-2022/2023.