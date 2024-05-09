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Тренер «Спартака» Слишкович признан лучшим в РПЛ в апреле

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович признан лучшим в чемпионате России в апреле. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Отмечается, что конкурентами Владимира Слишковича были Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Игнашевич («Балтика»). Слишкович стал лучшим в двух голосованиях – у экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (39% голосов).

Владимир Слишкович занял должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля и не проиграл ни одного из трёх матчей.

Как голосовали болельщики

Владимир Слишкович – 39,39%

Сергей Игнашевич – 25,8%

Игорь Осинькин – 12,75%

Валерий Карпин – 11,99%

Мурад Мусаев – 10,07%