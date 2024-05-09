Футбольный клуб «Рубин» почтил память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу в Парке Победы в Казани, сообщает пресс-служба казанцев в телеграм-канале.

Почтить память героев Великой Отечественной войны приехали основная команда казанцев, руководство и персонал клуба, воспитанники академии, «Рубин-2» и женская команда «Рубина».

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Отмечается ежегодно 9 Мая. В День Победы во многих городах России проводят военные парады и праздничные салюты, в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.