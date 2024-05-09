«Сработано на пять баллов». Радимов — о Слишковиче

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал, почему назвал Владимира Слишковича, временно возглавляющего «Спартак», лучшим тренером апреля в Российской Премьер-Лиге.

«Подобрал «Спартак» совсем в разобранном состоянии, нашёл подход к каждому игроку, раскрепостил, сделал акцент на атаку – «Спартак» стал прессинговать. Отсюда и думаю, что сработано на пять баллов. И победы над «Динамо» в Кубке и «Ростовом» на выезде дорогого стоят», — приводит слова Радимова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

После отставки испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Под руководством боснийца в апреле «Спартак» разгромил «Ростов» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2).