Тренер «Олимпиакоса»: ситуация в полуфинале ЛК не сильно изменилась после первого матча

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций с «Астон Виллой». Встреча состоится сегодня, 9 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Станет ли этот матч самым важным в сезоне? Надеюсь, что нет. Я надеюсь, что у нас будет ещё один. Мы должны быть сосредоточены — ситуация не сильно изменилась после первого матча. Противостояние состоит из двух матчей, и «Астон Вилла» будет стараться изо всех сил, чтобы выйти в финал, как и мы. У обеих команд есть шанс. Игроки начинают верить в себя, а когда это происходит, всё складывается гораздо лучше», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала в Англии греческий клуб одержал победу со счётом 4:2. В составе «Олимпиакоса» отличились Айюб Эль-Кааби (трижды) и Сантьяго Эссе. За «Астон Виллу» забили Олли Уоткинс и Мусса Диаби. Ранее первым участником финала Лиги конференций уже стала итальянская «Фиорентина».