Точилин: у «Динамо» есть шанс стать чемпионами — «Краснодар» и «Зенит» нестабильны

Бывший тренер «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, у «Динамо» есть шанс стать чемпионом, учитывая нестабильность «Зенита» и «Краснодара».

«У «Динамо» есть хороший шанс воспользоваться той ситуацией, которая складывается. Потому что «Краснодар» и «Зенит» нестабильны. Поэтому у динамовцев есть шансы для того, чтобы стать чемпионами. Но для этого они должны соответствовать чемпионскому настрою», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», в активе которого 51 очко. У «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков в активе.