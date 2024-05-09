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Точилин: у «Динамо» есть шанс стать чемпионами — «Краснодар» и «Зенит» нестабильны

Точилин: у «Динамо» есть шанс стать чемпионами — «Краснодар» и «Зенит» нестабильны
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Бывший тренер «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, у «Динамо» есть шанс стать чемпионом, учитывая нестабильность «Зенита» и «Краснодара».

«У «Динамо» есть хороший шанс воспользоваться той ситуацией, которая складывается. Потому что «Краснодар» и «Зенит» нестабильны. Поэтому у динамовцев есть шансы для того, чтобы стать чемпионами. Но для этого они должны соответствовать чемпионскому настрою», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», в активе которого 51 очко. У «Краснодара» и «Динамо» по 50 очков в активе.

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