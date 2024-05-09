«Относился к нему скептически». Григорян высказался о тренере «Спартака» Слишковиче

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о временно исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Хотя я скептически к нему относился, но вижу, как каждый матч он вносит такие коррективы в подготовке к сопернику, которые логически обосновывают стратегию «Спартака» на данную игру. И эта логическая стратегия завершается положительным результатом», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

После отставки испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Под руководством боснийца красно-белые ещё ни разу не проигрывали. В апреле «Спартак» разгромил «Ростов» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2).