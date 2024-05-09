Матч «Динамо» Махачкала — «Химки» стал самым посещаемым в сезоне Первой лиги

Матч 24-го тура Мелбет Первой лиги «Динамо» Махачкала — «Химки» стал самым посещаемым для лиги в сезоне-2023/2024. Об этом сообщил телеграм-канал Первой лиги.

Встреча состоялась вчера, 8 мая. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу посетили 19 534 зрителя. Стадион вмещает 28 800 зрителей. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника хозяев Ражаба Магомедова. Он отличился на 79-й минуте.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 31 матч. «Химки» располагаются на второй строчке. Подопечные Андрея Талалаева заработали 57 очков за аналогичное количество игр.