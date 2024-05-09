Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Динамо» Махачкала — «Химки» стал самым посещаемым в сезоне Первой лиги

Матч «Динамо» Махачкала — «Химки» стал самым посещаемым в сезоне Первой лиги
Комментарии

Матч 24-го тура Мелбет Первой лиги «Динамо» Махачкала — «Химки» стал самым посещаемым для лиги в сезоне-2023/2024. Об этом сообщил телеграм-канал Первой лиги.

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
08 мая 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Магомедов – 79'    

Встреча состоялась вчера, 8 мая. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу посетили 19 534 зрителя. Стадион вмещает 28 800 зрителей. «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника хозяев Ражаба Магомедова. Он отличился на 79-й минуте.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 31 матч. «Химки» располагаются на второй строчке. Подопечные Андрея Талалаева заработали 57 очков за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
«Дай бог, встретимся в РПЛ». Тренер «Химок» Талалаев — о поражении от «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android