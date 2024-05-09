Генсек РФС Митрофанов: Кубок России нашему зрителю интереснее, чем Лига чемпионов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российский болельщик с большим удовольствием смотрит матчи внутреннего первенства и Фонбет Кубка страны, чем игры Лиги чемпионов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы матчи Кубка смотрело как можно больше человек. Сейчас вы видите статистику — даже если матчи Кубка идут в неудобное время, а в этот же день идёт матч Лиги чемпионов, статистика идёт в пользу нашего соревнования. Рейтинги Кубка и чемпионата выше, чем у европейских соревнований, в том числе и потому, что наши клубы сейчас там не участвуют», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, а российские команды не допускаются до Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.