Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек РФС Митрофанов: Кубок России нашему зрителю интереснее, чем Лига чемпионов

Генсек РФС Митрофанов: Кубок России нашему зрителю интереснее, чем Лига чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российский болельщик с большим удовольствием смотрит матчи внутреннего первенства и Фонбет Кубка страны, чем игры Лиги чемпионов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы матчи Кубка смотрело как можно больше человек. Сейчас вы видите статистику — даже если матчи Кубка идут в неудобное время, а в этот же день идёт матч Лиги чемпионов, статистика идёт в пользу нашего соревнования. Рейтинги Кубка и чемпионата выше, чем у европейских соревнований, в том числе и потому, что наши клубы сейчас там не участвуют», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, а российские команды не допускаются до Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Материалы по теме
Митрофанов ответил на вопрос о возвращении российских клубов на международную арену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android