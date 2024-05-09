Булатов: вычёркиваю «Краснодар» из чемпионской гонки

Российский тренер Виктор Булатов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, падение уровня чемпионата России добавило интриги в борьбу за золотые медали. Также Булатов считает, что «Краснодар» уже можно вычеркнуть из чемпионской гонки, а из «Динамо» и «Зенита» небольшое преимущество эксперт отдал санкт-петербургской команде.

«С точки зрения интриги и болельщиков — это плюс, что до последнего есть чемпионская интрига. Так намного интереснее чемпионат смотреть, больший ажиотаж вызывает. Что касается уровня, то пока он у нас падает.

Что касается борьбы за первое место, то «Краснодар» я вычёркиваю. Смена тренера не пошла им на пользу. Остаются «Зенит» и «Динамо», тут чуть больше преимущество у питерцев – опыта больше и две из трёх игр они дома проводят. Может, 60 на 40 в пользу «Зенита», — приводит слова Булатова Metaratings.