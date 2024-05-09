Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

BeIN Sports: игрок «Баварии» не был в офсайде перед голом «Реалу» на последних минутах

Марокканский защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи не находился в офсайде перед голом «Реалу» на последних минутах матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом свидетельствует графическое отображение положения вне игры, созданное многонациональной сетью спортивных каналов BeIN Sports.

Фото: Кадр трансляции BeIN Sports

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немецкой команды был не засчитан.

Отметим, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».