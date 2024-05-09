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Олег Иванов: «Рубин» силён в первую очередь командной игрой, но Даку делает весомый вклад

Олег Иванов: «Рубин» силён в первую очередь командной игрой, но Даку делает весомый вклад
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался об игре команды, а также ответил на вопрос о лучшем игроке.

— Нынешний «Рубин» силён в первую очередь командной игрой. Но и за счёт Даку. Он вносит весомый вклад в игру команды, очень помогает в моменты, когда игра не клеится. Цепляется за все мячи. Гол «Уралу», мяч Вады «Локомотиву». Это индивидуальное мастерство Мирлинда.

— Можно ли назвать Даку лучшим игроком «Рубина» прямо сейчас?
— Я бы сказал, что «Рубин» силён главным образом командой игрой. Но Даку делает очень весомый вклад, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 38 очков за 27 матчей.

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