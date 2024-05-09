Лепёхин: у «Зенита» некомфортное психологическое состояние, а у ЦСКА проблемы в команде

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче с ПФК ЦСКА. Напомним, сине-бело-голубые сыграют с армейцами в субботу, 11 мая. Игру примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени. «Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Я не думаю, что у «Зенита» есть какая-то разница между матчами с ЦСКА в РПЛ и Кубке. Мне трудно представить, чтобы футболисты «Зенита» перед матчем с ЦСКА стояли и думали: «А, ну это Кубок, значит, мы будем играть более лояльно». Такого не может быть в футболе, поэтому они выйдут и будут играть оба матча для того, чтобы победить.

Я не знаю, насколько «Зенит» в матче РПЛ с ЦСКА будет разозлён, но для меня очевидно, что психологическое состояние команды сейчас некомфортное. Команда, которая пять лет подряд становилась чемпионом, за три тура до конца находится на первом месте, но в непривычной турнирной обстановке.

«Зенит» привык побеждать заранее с большим заделом, но в этом году получилась напряжённая концовка. Идёт борьба, и всё может поменяться. В этих условиях «Зенит» чувствует себя не как обычно. Но на то «Зенит» и чемпион, чтобы в условиях стресса давать результат. Мы видим, что «Динамо» и «Краснодар» в стрессовых условиях также теряют очки.

У ЦСКА весь сезон психологически проблемный. Команда, по-моему, проводит самый слабый сезон за последнее время. Они сейчас на восьмом месте, и хуже результата давно не было у ЦСКА. Поэтому в ЦСКА не очень хорошая ситуация в тренерском штабе и в команде. Но такие матчи тяжело прогнозируемые, потому что все игры очень напряжённые и очень много мячей забивается на последних минутах. Получаются очень драматические развязки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.