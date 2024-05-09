Аршавин оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о временно исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче. По мнению Аршавина, под руководством Слишковича красно-белые стали играть уверенно.

«После его прихода «Спартак» уверенно играет, набирает очки. Победили в трудном выезде к «Ростову», — приводит слова Андрея Аршавина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

После отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля 14 апреля Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака». Под руководством боснийца красно-белые ещё ни разу не проигрывали. В апреле «Спартак» разгромил «Ростов» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и обыграл «Локомотив» (3:2).