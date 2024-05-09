Баженов оценил работу Осинькина в «Крыльях Советов»

Известный российский экс-футболист Никита Баженов оценил работу Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов». По мнению Баженова, самарцы под руководством Осинькина поддерживают мотивацию на высоком уровне, даже не имея турнирных задач в концовке сезона.

«Мы часто говорим, особенно в конце чемпионата, что команды, находящиеся где-то в центре турнирной таблицы, не ищут мотивации, им ничего не нужно, они выполнили определённую задачу. Именно этот случай – исключение, и Осинькин, мне кажется, показывает, что он и его команда – максималисты. Всё делают для того, чтобы мотивация была на высоком уровне, бьются до последнего», — приводит слова Никита Баженова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Напомним, «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 40 очков в 27 матчах.