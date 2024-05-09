Селихов может попасть в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром» — источник

Голкипер «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу и может быть включён в заявку на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, игру 27-го тура с «Пари НН» вратарь пропускал из-за болезни.

Суммарно в этом сезоне 30-летний Селихов провёл 10 матчей, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка. С «Краснодаром» красно-белые сыграют в субботу, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что действующий контракт Селихова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.