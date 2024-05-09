Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Селихов может попасть в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром» — источник

Селихов может попасть в заявку «Спартака» на игру с «Краснодаром» — источник
Комментарии

Голкипер «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу и может быть включён в заявку на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, игру 27-го тура с «Пари НН» вратарь пропускал из-за болезни.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Суммарно в этом сезоне 30-летний Селихов провёл 10 матчей, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка. С «Краснодаром» красно-белые сыграют в субботу, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что действующий контракт Селихова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Слишкович признан лучшим в РПЛ в апреле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android