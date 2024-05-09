Игрок «Ростова» Эль-Аскалани: в России жить немного сложно из-за языка

19-летний египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани рассказал об адаптации в России.

«У меня в «Ростове» всё отлично, хотя сначала из-за травмы не было возможности играть. Но жить в России немного сложно из-за языка. Я из арабской страны, так что язык не знаю. Всё остальное отлично. Я стараюсь учить русский, знаю базовые слова. Понимаю своих одноклубников, но говорить не могу», — сказал Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Эяд Эль-Аскалани провёл три матча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 40 очков за 27 матчей.