Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: Захарян перешёл в очень хорошую команду — ему надо было терпеть и доказывать

Кирьяков: Захарян перешёл в очень хорошую команду — ему надо было терпеть и доказывать
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян перешёл в очень хорошую и играющую команду, там было сложно завоевать место в составе сразу. Для этого ему надо было терпеть, доказывать. Сейчас Арсен периодически выходит, уже забил и отдал голевую. Но нельзя говорить о нём как об игроке основного состава. Ротации — да. Очень сложно оценивать уровень наших молодых игроков», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне испанской Примеры 20-летний Арсен Захарян провёл 25 матчей, в которых отметился одним голом и оформил две результативные передачи. Также на его счету шесть игр в Кубке Испании.

Материалы по теме
«Сосьедад» с Захаряном прервал паршивую серию. Для результата хватило тайма
«Сосьедад» с Захаряном прервал паршивую серию. Для результата хватило тайма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android