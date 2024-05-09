Кирьяков: Захарян перешёл в очень хорошую команду — ему надо было терпеть и доказывать

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян перешёл в очень хорошую и играющую команду, там было сложно завоевать место в составе сразу. Для этого ему надо было терпеть, доказывать. Сейчас Арсен периодически выходит, уже забил и отдал голевую. Но нельзя говорить о нём как об игроке основного состава. Ротации — да. Очень сложно оценивать уровень наших молодых игроков», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне испанской Примеры 20-летний Арсен Захарян провёл 25 матчей, в которых отметился одним голом и оформил две результативные передачи. Также на его счету шесть игр в Кубке Испании.