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Холанд — в числе номинантов на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Холанд — в числе номинантов на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ
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Английская Премьер-лига объявила имена номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона-2023/2024.

За награду поборются хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден, нападающий «горожан» Эрлинг Холанд, форвард «Ньюкасла» Александер Исак, игрок «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, полузащитник «Челси» Коул Палмер, нападающий «Арсенала» Букайо Сака, защитник «канониров» Вильям Салиба, а также защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает лондонский «Арсенал». «Манчестер Сити» располагается на второй строчке и отстаёт от «канониров» на одно очко при матче в запасе. «Горожане» — действующие чемпионы Англии, команда Гвардиолы выиграла Премьер-лигу в сезоне-2022/2023.

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