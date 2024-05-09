Хавбек «Кубани» Рейхмен: Крым меняется невероятными темпами

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как за последние годы изменился Крымский полуостров. Рейхмен — уроженец Евпатории.

— Говорят, Крым меняется. Давно там были?

— Крым меняется невероятными темпами. Был зимой, когда навещал семью. Город сильно развивается. Всё меняется. Очень красивую набережную сделали. Разница есть колоссальная, если берём до и после. Там, в принципе, и начался мой футбольный путь, — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

Богдану 21 год, воспитывался футболист в харьковском «Металлисте». В 2014-м молодой игрок присоединился к академии «Краснодара», где и начал свою профессиональную карьеру. С 2023-го Рейхмен выступает за «Кубань». Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня этого года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 300 тысяч.