Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Кубани» Рейхмен: Крым меняется невероятными темпами

Хавбек «Кубани» Рейхмен: Крым меняется невероятными темпами
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как за последние годы изменился Крымский полуостров. Рейхмен — уроженец Евпатории.

— Говорят, Крым меняется. Давно там были?
— Крым меняется невероятными темпами. Был зимой, когда навещал семью. Город сильно развивается. Всё меняется. Очень красивую набережную сделали. Разница есть колоссальная, если берём до и после. Там, в принципе, и начался мой футбольный путь, — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

Богдану 21 год, воспитывался футболист в харьковском «Металлисте». В 2014-м молодой игрок присоединился к академии «Краснодара», где и начал свою профессиональную карьеру. С 2023-го Рейхмен выступает за «Кубань». Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня этого года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 300 тысяч.

Материалы по теме
Сборная 27-го тура РПЛ. Герои «Динамо» и покорители «Зенита» с «Краснодаром»
Сборная 27-го тура РПЛ. Герои «Динамо» и покорители «Зенита» с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android