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Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как правильно восстанавливаться после матчей

Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как правильно восстанавливаться после матчей
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о календаре, а также о восстановлении после матчей.

«Сложный игровой календарь сказывается ротацией состава. У нас хорошая команда, много качественных игроков, благодаря которым мы справляемся. Лучшее восстановление после игры — сон, правильное питание и процедуры. Баня – в том числе», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 51 очко.

В ближайшем туре «Спартак» встретится с «Краснодаром» 11 мая. Начало игры — в 16:30 мск.

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