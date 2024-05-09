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«У нас нет права на ошибку». Тренер «Ромы» Де Росси — о втором матче с «Байером» в ЛЕ

«У нас нет права на ошибку». Тренер «Ромы» Де Росси — о втором матче с «Байером» в ЛЕ
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с немецким «Байером». Встреча состоится сегодня, 9 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. В первой игре дома «Рома» потерпела поражение со счётом 0:2. За «Байер» забили Флориан Вирц и Роберт Андрих.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам придётся и дальше искать возможности для забитых мячей. Знаем, что будет трудно, но мы приехали сюда побеждать. Что я скажу команде? Не знаю. Время от времени я готовлю речи, иногда схожу с ума. Я доверяю своим ребятам. Верю, что мы покажем хорошую игру и совершим маленькое чудо.

У нас нет права на ошибку. К счастью, мы всё ещё можем изменить ситуацию, но надо сыграть идеально», — приводит слова Де России официальный сайт УЕФА.

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