Игрок «Рубина» Мартынович поздравил ветерана с Днём Победы

Защитник казанского «Рубина» Александр Мартынович лично поздравил ветерана с Днём Победы.

«Футболист побывал в гостях у Александра Рубеновича Шахназарова, который является участником Великой Отечественной войны, участвовал в войне 1942 года на пароходе «Волховстрой» Волжско-военной флотилии Сталинградского фронта. Награждён Орденом «Отечественной войны II степени», медалью за «Победу над Германией», — написано в сообщении казанского клуба в социальных сетях.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 27 матчей. В ближайшем туре «Рубин» встретится с «Ростовом» в субботу, 11 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.