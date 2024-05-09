Объявлены номинанты на премию лучшему тренеру сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала список номинантов на премию лучшему тренеру сезона.

В число номинантов на премию лучшему тренеру сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги вошли:

Микель Артета («Арсенал»);

Унаи Эмери («Астон Вилла»);

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Андони Ираола («Борнмут»);

Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет лондонский «Арсенал». Команда Микеля Артеты набрала 83 очка за 36 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 82 очка за 35 игр. «Ливерпуль» Юргена Клоппа находится на третьем месте, заработав 78 очков после 36 матчей. Четвёртое место занимает «Астон Вилла» Унаи Эмери (67 очков за 36 матчей). «Борнмут» Ираолы располагается на 10-й строчке (48 очков за 36 матчей).