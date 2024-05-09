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«Барселона» продлила контракт с 17-летним защитником Кубарси с отступными в € 500 млн

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси продлил контракт с испанским клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

Отмечается, что срок контракта рассчитан до 30 июня 2027 года. Сумма выкупа игрока установлена в размере € 500 млн.

В текущем сезоне испанской Примеры 17-летний Пау Кубарси провёл 15 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника три игры и одна результативная передача в Кубке Испании. В Лиге чемпионов Кубарси провёл три матча.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 73 очка за 34 матча. На первой строчке располагается мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти обеспечили себе чемпионский титул, заработав 87 очков за 34 игры.