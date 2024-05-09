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Александр Кокорин продлил контракт с «Арисом»

Александр Кокорин продлил контракт с «Арисом»
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Российский форвард Александр Кокорин продлил контракт с «Арисом» из Лимасола. За кипрский клуб 33-летний нападающий выступает на правах аренды, а полноценный контракт игрока принадлежит итальянской «Фиорентине».

«Лучший игрок чемпионского сезона остаётся с нами ещё на один год! За последние два года Коко стал важнейшим игроком нашего коллектива. Наши лучшие моменты – ещё впереди», — написала пресс-служба «Ариса».

В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 900 тыс. В составе «Ариса» Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра в 2023 году и лучшим игроком сезона-2022/2023.

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