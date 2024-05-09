Агент Головина: пока не обсуждали, сможет ли Саша сыграть в этом сезоне

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии российского футболиста, получившего травму.

«Восстановление Александра проходит положительно, всё по плану медицинского штаба. Точные сроки восстановления есть у медицинского штаба, главное — качественно восстановиться. Пока не обсуждали, сможет ли он сыграть в этом сезоне, медицинский штаб «Монако», тренерский штаб совместно с Сашей будут принимать решение об этом», — приводит слова Клюева ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Головин пропустит остаток текущего сезона из-за полученной травмы лодыжки. В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.