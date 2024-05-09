Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе попрощается с «ПСЖ» в ближайшее воскресенье — журналист Траоре

Мбаппе попрощается с «ПСЖ» в ближайшее воскресенье — журналист Траоре
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попрощается с командой в ближайшее воскресенье, сообщает журналист и инсайдер Малик Траоре в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

Материалы по теме
Мечта Мбаппе или проводы Ройса? «Боруссия» сломается под напором «ПСЖ»
Мечта Мбаппе или проводы Ройса? «Боруссия» сломается под напором «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android