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Силкин: Кокорина всё устраивает в «Арисе», поэтому решил закончить карьеру на Кипре

Силкин: Кокорина всё устраивает в «Арисе», поэтому решил закончить карьеру на Кипре
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новость о том, что российский форвард Александр Кокорин продлил контракт с кипрским «Арисом». Напомним, новое соглашение Кокорина с клубом из Лимасола рассчитано на год.

«Если Александр продлил контракт с «Арисом», то его на Кипре всё устраивает и он решил завершить там свою карьеру. Наверное, так и будет. От добра добра не ищут. В «Арисе» к нему относятся нормально, поэтому Кокорин решил продлить свою карьеру. Не надо забывать, что ему 33 года — вечных футболистов не бывает. Он быстрый парень, но никто не знает, будет ли показывать хорошую игру, поэтому и продлили на год», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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