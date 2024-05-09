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«Впервые слышу». Президент «Рубина» — о возможной отставке Рахимова

«Впервые слышу». Президент «Рубина» — о возможной отставке Рахимова
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Президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин заявил, что у него нет информации о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанской команды.

«В первый раз слышу о том, чтобы такая информация могла появиться. Близко об этом ничего не знаю», — приводит слова Сафиуллина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что «Рубин» может уволить Рашида Рахимова. Об этом рассказал комментатор Константин Генич. 59-летний Рахимов тренирует казанский «Рубин» с 2023 года. «Рубин» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Ростовом» на домашней арене. Игра состоится в субботу, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом сезоне «Рубин» выступал в Мелбет Первой лиге.

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