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Олусегун: беру пример с Дани Алвеса, для меня это лучший правый защитник

Олусегун: беру пример с Дани Алвеса, для меня это лучший правый защитник
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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём новом амплуа на поле — в последнее время африканец играет на позиции правого защитника. Олусегун признался, что берёт пример с Дани Алвеса, которого считает лучшим правым защитником в мире.

«Да, позиция непривычная для меня, но я стараюсь делать всё, что в моих силах. Мне нравилась игра Дани Алвеса, и я беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире», — приводит слова Оланкуле Олусегуна интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Оланкуле Олусегун выступает в составе «Краснодара» с 2022 года. В сезоне-2023/2024 на счету африканского хавбека 24 матча в Российской Премьер-Лиге. Он забил три гола и отдал три результативные передачи.

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