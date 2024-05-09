Олусегун: беру пример с Дани Алвеса, для меня это лучший правый защитник

Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём новом амплуа на поле — в последнее время африканец играет на позиции правого защитника. Олусегун признался, что берёт пример с Дани Алвеса, которого считает лучшим правым защитником в мире.

«Да, позиция непривычная для меня, но я стараюсь делать всё, что в моих силах. Мне нравилась игра Дани Алвеса, и я беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире», — приводит слова Оланкуле Олусегуна интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Оланкуле Олусегун выступает в составе «Краснодара» с 2022 года. В сезоне-2023/2024 на счету африканского хавбека 24 матча в Российской Премьер-Лиге. Он забил три гола и отдал три результативные передачи.