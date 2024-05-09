«Поверьте, мне столько раз предлагали стажировку в «Сельте». Мостовой — о Кержакове

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о том, почему не воспользовался возможностью пройти стажировку в испанском клубе.

«Если есть возможность получить стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Кержаков в последнее время работал за границей, а вернулся в «Севилью», потому что сам был игроком этой команды. Я только за его стажировку в Испании. Если есть возможность, то почему нет? Поверьте мне — за все эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали поехать стажироваться. Тем более в «Сельте». Но ситуация в мире такова, что в Испании я не был лет восемь, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь», — приводит слова Мостового Sport24.

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Напомним, ранее стало известно, что бывший тренер «Пари НН» и «Спартака» из Субботицы Александр Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье». Во время профессиональной карьеры футболиста Кержаков выступал за «Севилью» с 2007 по 2008 год. В составе испанского клуба российский нападающий выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок страны. Из «Севильи» он ушёл в московское «Динамо», после чего вернулся в «Зенит». Игровую карьеру Кержаков завершил в 2017 году. С 2018-го Александр работает тренером. В России он возглавлял молодёжную сборную страны, «Томь» и «Пари Нижний Новгород». Последним местом работы 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре 2023 года.