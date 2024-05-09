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У защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и телеведущей Яны Ромашкиной родился сын

У защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и телеведущей Яны Ромашкиной родился сын
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В семье защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна и телеведущей Яны Ромашкикой родился сын.

«Да, я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик. Имя мы пока не раскрываем», — приводит слова Ромашкиной «Матч ТВ».

Ранее Яна Ромашкина опубликовала на своей странице в социальной сети несколько фотографий, на которых было видно, что спутница Тикнизяна находится в положении. Напомним, в ноябре 2023 года Яна Ромашкина и Наир Тикнизян расписались.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наир Тикнизян провёл 20 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи. Также на счету защитника «Локомотива» восемь игр, три гола и три результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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