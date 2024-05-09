Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен: Галицкий — человек, который помогает осуществить мечту

Бывший футболист «Краснодара», а ныне полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен высказался о Сергее Галицком.

— Знаю, что на каком-то этапе Сергей Галицкий лично вам помог. Были какие-то проблемы с документами. Расскажите эту историю.

— Вопрос заключался в том, что у меня был украинский паспорт и я не мог играть в России. Сергей Николаевич сыграл в этом большую роль. Всё решилось очень быстро. Я не играл около трех лет. Было морально очень тяжело. По сути, выходил только в товарищеских играх. Очень благодарен Сергею Николаевичу.

— Лично для вас Галицкий – кто?

— Лично для меня он человек, который помог и помогает осуществить мечту, — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Богдану 21 год, воспитывался футболист в харьковском «Металлисте». В 2014-м молодой игрок присоединился к академии «Краснодара», где и начал свою профессиональную карьеру. С 2023-го Рейхмен выступает за «Кубань». Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня этого года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 300 тысяч.