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Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен: Галицкий — человек, который помогает осуществить мечту

Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен: Галицкий — человек, который помогает осуществить мечту
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Бывший футболист «Краснодара», а ныне полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен высказался о Сергее Галицком.

— Знаю, что на каком-то этапе Сергей Галицкий лично вам помог. Были какие-то проблемы с документами. Расскажите эту историю.
— Вопрос заключался в том, что у меня был украинский паспорт и я не мог играть в России. Сергей Николаевич сыграл в этом большую роль. Всё решилось очень быстро. Я не играл около трех лет. Было морально очень тяжело. По сути, выходил только в товарищеских играх. Очень благодарен Сергею Николаевичу.

— Лично для вас Галицкий – кто?
— Лично для меня он человек, который помог и помогает осуществить мечту, — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Богдану 21 год, воспитывался футболист в харьковском «Металлисте». В 2014-м молодой игрок присоединился к академии «Краснодара», где и начал свою профессиональную карьеру. С 2023-го Рейхмен выступает за «Кубань». Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня этого года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 300 тысяч.

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