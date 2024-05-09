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Футболисты «Факела» возложили цветы к мемориалу ВОВ

Футболисты «Факела» возложили цветы к мемориалу ВОВ
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Футболисты, тренеры и персонал воронежского «Факела» возложили цветы к мемориалу в память о павших воинах во время Великой Отечественной войны. Возложение цветов произошло сегодня, 9 мая, в День Победы, сообщила пресс-служба воронежцев.

«Почтили память героев, отдавших жизни за Родину во время Великой Отечественной войны. Всей командой возложили цветы к братской могиле в мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм». Никто не забыт, ничто не забыто!» — написала пресс-служба «Факела».

Сегодня утром в Москве состоялся Парад Победы, который начался в 10:00 по столичному времени. Программа парада состояла из речи президента, минуты молчания, торжественного марша, парада военной и воздушной техники и ряда других мероприятий.

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