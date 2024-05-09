Чернов: можно сказать, у «Ростова» сейчас уже идёт подготовка к следующему сезону

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о текущем состоянии команды и её дальнейших перспективах.

«Зимой клуб отлично поработал на трансферном рынке, ребята усилили нас. Сейчас состав уже хорошо сыгран. Получилась достаточно удачная весенняя часть. Надеюсь, в дальнейшем будет ещё лучше. Можно сказать, что сейчас уже идёт подготовка к следующему сезону», – приводит слова Чернова Metaratings.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Валерия Карпина сыграют с казанским «Рубином» на выезде. Игра состоится в эту субботу, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.