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В «Рубине» выступили с заявлением на фоне слухов об увольнении Рахимова

В «Рубине» выступили с заявлением на фоне слухов об увольнении Рахимова
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В пресс-службе казанского «Рубина» выступили с заявлением на фоне слухов о возможной отставке главного тренера команды Рашида Рахимова. Ранее спортивный комментатор и журналист Константин Генич выдал инсайд, что Рахимова хотят «подвинуть» из-за «внутренних дрязг» в клубе.

«Новости о том, что в клубе «внутренние дрязги», не соответствуют действительности. Подобные разговоры накануне матча вызывают недоумение, особенно когда такую недостоверную информацию транслирует авторитетный комментатор. Наше руководство, тренерский штаб, команда и персонал клуба нацелены на конструктивную совместную работу на благо «Рубина».

Что касается будущего главного тренера команды Рашида Маматкуловича Рахимова, то руководство клуба высоко оценивает работу специалиста. Игра команды и последние результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Речи об увольнении тренера не идет», — приводит сообщение пресс-службы «Рубина» интернет-портал Sport24.

Напомним, 59-летний Рахимов тренирует казанский «Рубин» с 2023 года. По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков.

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