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Макрон: я оказал максимальное давление, чтобы новый клуб Мбаппе отпустил его на Олимпиаду

Макрон: я оказал максимальное давление, чтобы новый клуб Мбаппе отпустил его на Олимпиаду
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Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на вопрос, сможет ли нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе принять участие в грядущих Олимпийских играх.

«Я надеюсь на это. В любом случае я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб. Но у нас также есть футбольный чемпионат Европы, и 14 июля сборная должна выиграть его», — приводит слова Макрона Le Parisien.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский «Реал», с которым последние месяцы активно связывают Мбаппе, запретит французскому нападающему сыграть на Олимпиаде, которая пройдёт в Париже. В мадридском клубе полагают, что 25-летний футболист должен как следует восстановиться перед летнем турне «сливочных».

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»:

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