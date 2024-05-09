Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС не получал обращений по вопросу расширения РПЛ

РФС не получал обращений по вопросу расширения РПЛ
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался на тему потенциального расширения чемпионата России.

«Нам никаких обращений по поводу расширения Лиги не поступало. Свою оценку мы много раз давали. Для этого должны быть, в том числе экономические причины и основания, чтобы этот вопрос рассматривался. Данный вопрос не поднимался. Перед РФС этот вопрос никем не ставился», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги последнее, 16-е место занимает «Сочи», набравший 20 очков. На 15-й строчке располагается «Балтика», заработавшая 26 очков. В зоне стыковых матчей находятся «Факел», а также «Урал» (по 28 очков).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Генсек РФС Митрофанов: Кубок России нашему зрителю интереснее, чем Лига чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android