РФС не получал обращений по вопросу расширения РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался на тему потенциального расширения чемпионата России.

«Нам никаких обращений по поводу расширения Лиги не поступало. Свою оценку мы много раз давали. Для этого должны быть, в том числе экономические причины и основания, чтобы этот вопрос рассматривался. Данный вопрос не поднимался. Перед РФС этот вопрос никем не ставился», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги последнее, 16-е место занимает «Сочи», набравший 20 очков. На 15-й строчке располагается «Балтика», заработавшая 26 очков. В зоне стыковых матчей находятся «Факел», а также «Урал» (по 28 очков).

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