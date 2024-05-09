В РФС объяснили, почему сборная России летом проведет только один товарищеский матч

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, почему сборная России летом проведёт только один товарищеский матч.

«Мы исходим из возможностей и количества соперников, которых мы можем найти. Сейчас идёт большое количество официальных соревнований, лишь у небольшого числа сборных есть свободные окна для товарищеских матчей. Есть задача проводить товарищеские матчи, но нет задачи играть ради игры, когда это ставит под угрозу в том числе здоровье футболистов или качество тренировочной формы. Больше делать больше, но не факт, что это нужно», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее РФС на официальном сайте подтвердил, что сборные России и Беларуси проведут товарищеский матч 7 июня.

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