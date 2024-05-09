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В РФС объяснили, почему сборная России летом проведет только один товарищеский матч

В РФС объяснили, почему сборная России летом проведет только один товарищеский матч
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, почему сборная России летом проведёт только один товарищеский матч.

«Мы исходим из возможностей и количества соперников, которых мы можем найти. Сейчас идёт большое количество официальных соревнований, лишь у небольшого числа сборных есть свободные окна для товарищеских матчей. Есть задача проводить товарищеские матчи, но нет задачи играть ради игры, когда это ставит под угрозу в том числе здоровье футболистов или качество тренировочной формы. Больше делать больше, но не факт, что это нужно», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее РФС на официальном сайте подтвердил, что сборные России и Беларуси проведут товарищеский матч 7 июня.

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