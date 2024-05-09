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Генсек РФС: идёт поиск соперников на осень, но хотелось бы играть официальные матчи

Генсек РФС: идёт поиск соперников на осень, но хотелось бы играть официальные матчи
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о поиске соперников для национальной команды на осень.

«Мы с коллегами из Ассоциации футбола республики Беларусь запланировали игру, которая состоится 7 июня в Минске. Всех приглашаем на матч, несмотря на то, что и здесь будет много интересных событий. Автомобильное сообщение с Минском развито прекрасно.

Замечательный город, замечательная страна. Всех приглашаем на отличный, кстати, стадион.
Мы приняли решение летом провести всего одну игру, отказались от второй игры. В том числе для того, чтобы дать клубам хотя бы небольшую паузу для отдыха и проведения сборов перед новым сезоном. А дальше идёт поиск соперников уже на сентябрьский, ноябрьский и прочие сборы. Но, конечно, хотелось бы этого не делать и вернуться в официальные соревнования», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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