Генсек РФС Митрофанов: приоритет для сборной России — домашние матчи

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что приоритетом для сборной России является проведение товарищеских матчей на территории Российской Федерации.

«Приоритет для нас — домашние матчи. Но в случае, если могут быть игры с сильными соперниками на выезде или на нейтральных полях, такие варианты тоже рассматриваем», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России по футболу находится под отстранением, введённым ФИФА и УЕФА, с марта 2022 года. Руководители этих футбольных организаций ранее заявили, что запрет на участие команд и клубов из России будет снят сразу же по окончании конфликта на Украине. В РФС ожидают, что сборная России выйдет из бана к 2028 году.