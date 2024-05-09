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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 100 млн за 19-летнего хавбека «Бенфики» — Record

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 100 млн за 19-летнего хавбека «Бенфики» — Record
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 19-лентему опорному полузащитнику «Бенфики» Жоау Невешу. Об этом сообщает Record.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить португальскому клубу € 100 млн за Невеша.

Напомним, Невеш является воспитанником академии «Бенфики». За взрослую команду португальского клуба он выступает с 2023 года.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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