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Митрофанов: РФС интересуют не деньги, а спорт. В Медиалиге есть какой-то спорт?

Митрофанов: РФС интересуют не деньги, а спорт. В Медиалиге есть какой-то спорт?
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мыслями о Медиалиге после церемонии открытия ЮФЛ Северо-Запад.

РФС интересуют не только деньги, а прежде всего спорт. Когда он появится в Медиалиге, тогда, возможно, это кого-то заинтересует. В Медиалиге есть какой-то спорт?

На самом деле, хорошую работу проводят. Я же говорил: «Чем может нас заинтересовать Медиалига?». Со спортивной точки зрения, нам это неинтересно. В ближайшее время интересно не будет», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Медийная футбольная лига — уникальный проект в российском и мировом спорте. За первые два года существования турнир приобрёл огромную популярность, десятки крупных спонсоров и сотни крутых медийных кейсов. 19 апреля 2024 года стартовал пятый сезон Медиалиги.

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