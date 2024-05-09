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Максим Митрофанов: у РФС нет переговоров только со странами Океании

Максим Митрофанов: у РФС нет переговоров только со странами Океании
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, что РФС ведёт переговоры об организации товарищеских матчей с азиатским и с африканскими сборными.

«Есть переговоры и с азиатскими, и с африканскими сборными. Нет только со странами Океанией. У нас, конечно, есть с ними границы, но далековато летать туда. Плюс при всём уважении к этим сборным, не факт, что уровень футбола необходим для того, чтобы мы туда полетели и играли», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин после церемонии открытия ЮФЛ Северо-Запад.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0.

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