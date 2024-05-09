Генсек РФС ответил, планируется ли посещение матча с Белорусью первыми лицами государств

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался после церемонии открытия ЮФЛ Северо-Запад о вероятности посещения товарищеского матча между сборными Беларуси и России первыми лицами государств.

«Этот вопрос точно не ко мне. Матч запланирован на 7 июня, но в этот день но в этот день пленарное заседание на экономическом форуме в Петербурге. Вряд ли это совместимо, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.